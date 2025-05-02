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Закордон Жизнь за границей Очереди в Польшу станут еще длиннее: не ездите через эти пункты пропуска в мае
2 мая, 15:02
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Очереди в Польшу станут еще длиннее: не ездите через эти пункты пропуска в мае

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Польша начинает ремонтные работы на пункте пропуска "Краковец", которые продлятся с 8 мая 2025 года до середины июня, что может вызвать задержки на въезд и выезд.
  • Ремонтно-реконструкционные работы также продолжаются на пункте пропуска "Шегини", вызывая очереди и задержки, поэтому рекомендуется выбирать другие пункты пропуска, такие как "Смильница", "Нижанковичи", "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов".

Польша начинает ремонтные работы на еще одном популярном пункте пропуска. Задержки возможны как и на въезд в Польшу, так и на выезд.

Там, где будут продолжаться ремонтные работы, пропускная способность пункта пропуска может быть снижена, ведь некоторые зоны будут перекрыты. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на сообщение ГПСУ.

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Какие пункты пропуска лучше обходить стороной

Как сообщили в ГПСУ, на пункте пропуска "Краковец" планируют менять асфальт. Дорожные работы будут продолжаться на въездном направлении грузового оформления в Польшу и выездном направлении пассажирского оформления из Польши.

Ремонт начнется с 8 мая 2025, а продлится до середины июня.

Также напоминаем, что до сих пор продолжаются ремонтно-реконструкционные работы на пункте пропуска "Шегини". Поэтому с украинской стороны на въезд в Польшу возникают очереди и задержки.

Рекомендуем заблаговременно планировать маршруты и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска с меньшей нагрузкой,
– сообщили в ГПСУ.

Через какие пункты пропуска лучше ехать:

  • "Смильница",
  • "Нижанковичи",
  • "Рава-Русская",
  • "Грушев",
  • "Угринов".