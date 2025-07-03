Мост через Тису будут закрывать: какой пункт пропуска лучше обходить

На границе с Румынией временно приостанавливать оформление транспортных средств. Пересечь границу на автомобиле в этот период будет невозможно.

Ограничения начали действовать с сегодняшнего дня, 7 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Смотрите также Где в мире не действуют украинские водительские права

Ограничения движения транспорта на границе с Румынией

Пограничники сообщили, что в пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" временно приостановят оформление транспорта из-за. Причиной стали ремонтные работы на этом участке.

Без ограничений будет работать только пешеходное сообщение.

С 7 июля и предварительно по 3 сентября 2025 года здесь будут проводить ремонтные работы – реконструкцию моста через реку Тиса,

– сообщили в ГПСУ.

По этому участку нельзя будет проехать в будние дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

До этого времени и после мост будет работать. Пограничники призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок.

Напомним, что также сейчас очень длинные очереди на границе с Польшей. На пункте пропуска "Шегини – Медика" продолжаются ремонтные работы, из-за чего возникают большие задержки.