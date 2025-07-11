11 июля, 11:11
Какие продукты можно перевозить через границу со Словакией
Основні тези
- В Словакию запрещено ввозить продукты животного происхождения, такие как мясо и молочные продукты.
- Разрешено ввозить до 2 кг печенья, шоколада, макарон; до 5 кг овощей и фруктов; до 20 кг рыбы; до 500 г кофе; до 100 г чая; до 1 л крепких напитков; до 4 л вина; до 16 л пива.
Словакия – страна ЕС, поэтому там действуют строгие правила относительно ввоза продуктов. Некоторые из них категорического запрещены, но есть и те, которые можно провезти.
В Словакию, как и в любую другую страну ЕС, нельзя ввозить продукты животного происхождения, в частности мясо и молочку. В отношении других существуют определенные ограничения. Об этом пишет 24 Канал.
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Какие продукты можно ввозить в Словакию
Таможенные правила Словакии мало чем отличаются от других стран ЕС, туда разрешено ввозить:
- Печенье, шоколад, сухие завтраки, макароны, крупы, конфеты, детское питание, хлеб и т.д. – до 2 килограммов на человека;
- Свежие овощи и фрукты – до 5 килограммов;
- Рыба – до 20 килограммов;
- Кофе – до 500 граммов;
- Чай – до 100 граммов;
- Крепкие напитки с более 22% спирта – до 1 литра;
- Вино – до 4 литров;
- Пиво – до 16 литров.
Также следует отметить, что если берете с собой бутерброды в дорогу, то, согласно правилам, они должны быть без мясных или молочных ингредиентов. Хотя пограничники часто закрывают на это глаза.