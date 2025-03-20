Были споры: переводят ли часы в Польше
- В Польше часы переводят дважды в год: на летнее время в последнее воскресенье марта и на зимнее время в последнее воскресенье октября.
- Дискуссии об отмене перевода часов в ЕС продолжаются, но решение до сих пор не принято.
Во многих странах Европы обсуждали отмену перевода часов, однако решение так и не приняли. Поэтому там до сих пор применяют систему изменения времени.
В частности часы переводят и в Польше. Об этом пишет 24 Канал.
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Когда в Польше переводят часы
В Польше переводят часы дважды в год:
- На летнее время – в последнее воскресенье марта. Часы переводят на час вперед.
- На зимнее время – в последнее воскресенье октября. Часы переводят на час назад.
Когда в Польше перейдут на летнее времяВ 2025 году переход на летнее время состоится в ночь с 29 на 30 марта – в 2:00 стрелки часов переведут на 3:00.
А вот на зимнее время Польша перейдет в ночь с 25 на 26 октября. В тот день часы в 3:00 вернут на 2:00.
30 марта часы переведут на час вперед / Pexels
Следует отметить, что дискуссии относительно перевода часов в ЕС продолжаются не один год. В 2018 году Еврокомиссия приняла решение отказаться от этой практики, а в 2019 году это поддержал Европарламент. Однако страны который год не могут договориться между собой.
Еще в 2024 году депутаты Европарламента направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен требование выполнить обещание отменить перевод времени, однако дело так и не сдвинулось с места.