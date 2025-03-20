Были споры: переводят ли часы в Польше

Во многих странах Европы обсуждали отмену перевода часов, однако решение так и не приняли. Поэтому там до сих пор применяют систему изменения времени.

В частности часы переводят и в Польше. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда в Польше переводят часы

В Польше переводят часы дважды в год:

На летнее время – в последнее воскресенье марта. Часы переводят на час вперед.

– в последнее воскресенье марта. Часы переводят на час вперед. На зимнее время – в последнее воскресенье октября. Часы переводят на час назад.

Когда в Польше перейдут на летнее время В 2025 году переход на летнее время состоится в ночь с 29 на 30 марта – в 2:00 стрелки часов переведут на 3:00.

А вот на зимнее время Польша перейдет в ночь с 25 на 26 октября. В тот день часы в 3:00 вернут на 2:00.



30 марта часы переведут на час вперед / Pexels

Следует отметить, что дискуссии относительно перевода часов в ЕС продолжаются не один год. В 2018 году Еврокомиссия приняла решение отказаться от этой практики, а в 2019 году это поддержал Европарламент. Однако страны который год не могут договориться между собой.

Еще в 2024 году депутаты Европарламента направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен требование выполнить обещание отменить перевод времени, однако дело так и не сдвинулось с места.