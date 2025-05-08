Трамп переименует залив, который не принадлежит США

Дональд Трамп на следующей неделе планирует объявить о переименовании еще одного залива, однако он далеко не в пределах США. На смене названия настаивали Арабские страны.

О планах президента США предупредили два американских чиновника. Об этом пишет 24 Канал, со ссылкой на AP News.

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Какой залив переименуют США

Во время визита в Саудовскую Аравию Дональд Трамп планирует объявить, что США будут называть Персидский залив Аравийским заливом.

Справка. Персидский залив – залив между Ираном и Аравийским полуостровом.

Он широко известен под этим названием с 16 века, хотя во многих странах Ближнего Востока, которые конфликтуют с Ираном, используют названия "Аравийский залив" и "Арабский залив".

Впрочем, это эмоциональный вопрос для иранцев, которые ценят историю своей страны как Персидской империи.

Например, в 2012 году правительство страны угрожало подать в суд на Google из-за решения компании вообще не обозначать эту водную массу на своих картах.

Сейчас на Картах Google водоем отображается как "Персидский залив (Арабский залив)". На Картах Apple указан только как "Персидский залив".

Персидский залив: показываем на карте

7 мая этого года нынешний министр иностранных дел Ирана в очередной раз выступил за сохранение старого названия. Он заявил, что названия водных путей Ближнего Востока "не означают собственности какой-то конкретной нации, а скорее отражают общее уважение к коллективному наследию человечества".

Напомним, что после своей инаугурации в январе 2025 года Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский залив.