Про плани президента США попередили два американські чиновники. Про це пише 24 Канал, із посиланням на AP News.

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Яку затоку перейменують США

Під час візиту до Саудівської Аравії Дональд Трамп планує оголосити, що США називатимуть Перську затоку Аравійською затокою.

Довідка. Перська затока – затока між Іраном та Аравійським півостровом.

Вона широко відома під цією назвою з 16 століття, хоча у багатьох країнах Близького Сходу, які конфліктують з Іраном, використовують назви "Аравійська затока" та "Арабська затока".

Втім, це емоційне питання для іранців, які цінують історію своєї країни як Перської імперії.

Наприклад, у 2012 році уряд країни погрожував подати до суду на Google через рішення компанії взагалі не позначати цю водну масу на своїх картах.

Наразі на Картах Google водойма відображається як "Перська затока (Арабська затока)". На Картах Apple вказана лише як "Перська затока".

Перська затока: показуємо на карті

7 травня цього року нинішній міністр закордонних справ Ірану вкотре виступив за збереження старої назви. Він заявив, що назви водних шляхів Близького Сходу "не означають власності якоїсь конкретної нації, а радше відображають спільну повагу до колективної спадщини людства".

Нагадаємо, що після своєї інавгурації у січні 2025 року Трамп перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку.