Можно видеть все, что внутри: почему в Нидерландах жители не завешивают окна
- В Нидерландах принято иметь большие открытые окна, шторы используют только в спальнях на ночь.
- Есть исторические и экономические причины этой традиции голландцев.
Чтобы отделиться от внешнего мира, почти каждый из нас использует шторы в домах – они обеспечивают ощущение безопасности и личного пространства. Однако, в Нидерландах подход к приватности несколько иной.
В этой стране принято иметь большие открытые окна, а шторы используют только в спальнях, и то преимущественно на ночь. Поэтому с чем связана такая традиция в Нидерландах рассказывает 24 Канал.
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Почему в Нидерландах не завешивают окна
- Стала привычка
В Нидерландах жители предпочитают участвовать в бурной жизни, разворачивающейся на улицах, а не запираться дома за стенами и шторами. Поэтому и держат окна открытыми.
Для многих голландцев открытые окна стали ежедневным ритуалом и значительной частью их образа жизни. Эта традиция часто воспринимается без особых размышлений, поскольку передается из поколения в поколение.
- Историческая причина
Историки нашли интересное историческое объяснение давней традиции Нидерландов держать окна открытыми. Эта практика уходит корнями в период, когда страна находилась под испанским господством, что характеризовалось репрессивным режимом, который боялся восстаний.
Чтобы предотвратить подпольные собрания и заговоры, голландцам запретили закрывать окна – ограничение, которое с тех пор превратилось в культурную норму.
Почему в Нидерландах не принято завешивать окна / Фото Unsplash
- Экономическая причина
Также эту практику связывают с соблюдением прозрачности в личном поведении. Исторически сложилось так, что правительство стремилось обеспечить, чтобы граждане жили в соответствии со своими возможностями и придерживались стандартов честности.
Как следствие, наличие открытых окон в Нидерландах стало символизировать приверженность к порядочности и честности. К тому же в Нидерландах не принято подглядывать за соседями, поскольку считается невежливым смотреть в чужие окна.
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