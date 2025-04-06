Еще так делаете – сами себе вредите: почему не стоит привязывать ленточки к чемоданам
- Работник багажного отделения в аэропорту Дублина предупреждает, что привязывание лент к чемоданам может усложнить процесс сканирования багажа.
- Пассажирам рекомендуется удалять старые наклейки с багажа и быть осторожными с перевозкой марципанов.
Путешественники в аэропортах часто оказываются в бесконечном ожидании своего багажа на карусели, и ситуация усложняется, когда все чемоданы выглядят одинаково. Чтобы решить эту дилемму, многие пассажиры выбирают традиционные методы, чтобы выделить свои чемоданы, среди которых – завязывание ленты.
Яркая лента, привязанная к ручке чемодана, часто используется как метод быстрой идентификации. Однако, работник багажного отделения в аэропорту Дублина предупреждает пассажиров, что эта распространенная тактика может нечаянно сыграть злую шутку, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.
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Почему не стоит привязывать ленты к чемоданам
Работник заявил, что ленты, привязанные к чемоданам для идентификации могут усложнить процесс сканирования багажа в багажной зоне. Это потенциально может привести к задержкам и неэффективности.
Если чемодан не удастся просканировать автоматически, его отправят на ручную проверку, что повышает риск того, что он и вовсе не попадет на борт,
– предупредил он.
Мужчина призвал пассажиров, которые часто летают, удалить старые наклейки со своего багажа, ссылаясь на то, что эти этикетки тоже могут привести к путанице во время сканирования багажа.
Почему не надо привязывать ленты к чемоданам / Фото Unsplash
Кроме того, работник сделал предупреждение о перевозке марципанов. Это кондитерское изделие, изготовлено из смеси миндаля, сахара и яиц, по плотности может напоминать определенные взрывчатые вещества.
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