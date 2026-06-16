Украинцам в ЕС следует быть осторожными: за что за границей могут забрать детей

Украинские семьи, временно проживающие в странах Европейского Союза, всё чаще сталкиваются с необходимостью адаптироваться не только к новым условиям жизни, но и к местным правилам воспитания детей. В некоторых случаях непонимание этих норм может привести к вмешательству социальных служб.

Как пишет Relocate.to, в большинстве стран ЕС применяется превентивный подход к защите прав ребенка. Это означает, что любые сообщения о возможной опасности для несовершеннолетнего тщательно проверяются.

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Информацию в соответствующие службы могут передавать педагоги, врачи, соседи, работники детских садов или другие лица, если замечают признаки насилия, пренебрежения потребностями ребенка или другие факторы риска.

Важно! В то же время специалисты подчеркивают: изъятие ребенка из семьи является крайней мерой, которая применяется только тогда, когда существует реальная угроза его безопасности и благополучию.

В каких случаях могут вмешаться социальные службы?

Среди основных причин, которые могут стать основанием для проверки или дальнейшего вмешательства, называют:

отсутствие надлежащего ухода за ребенком;

оставление малолетнего ребенка без присмотра;

небрежное отношение к базовым потребностям ребенка;

физическое или психологическое насилие;

регулярные пропуски школы без уважительных причин;

игнорирование медицинских потребностей и рекомендаций врачей;

постоянные громкие конфликты и агрессивная атмосфера в семье.

Особое внимание в странах ЕС уделяют вопросам физических наказаний. Во многих государствах любые проявления физического воздействия на ребенка, в частности пощечины или удары как метод воспитания, законодательно запрещены.

Если у ребенка замечают синяки, ожоги или другие травмы непонятного происхождения, а также если поступают повторные жалобы от учебных заведений или соседей, социальные службы могут начать проверку условий проживания семьи.



Особое внимание в странах ЕС уделяют вопросам физических наказаний / Фото Unsplash

Как проходит проверка?

Европейские социальные службы обычно сначала оценивают ситуацию и пытаются оказать семье необходимую поддержку. Сотрудники могут посетить место проживания, пообщаться с родителями, ребенком, педагогами и медицинскими работниками. Только в случаях, когда специалисты считают, что ребенок находится в опасности, может быть принято решение о его временном изъятии из семьи.

Что делать украинским родителям?

Специалисты рекомендуют украинским семьям, проживающим за рубежом:

ознакомиться с местными законами о защите прав ребенка;

не применять физические наказания;

поддерживать постоянный контакт со школой или детским садом;

сообщать о причинах отсутствия ребенка на занятиях;

соблюдать медицинские рекомендации и проходить необходимые осмотры.

В случае проверки или намерений изъять ребенка эксперты советуют не подписывать документы без переводчика и консультации с адвокатом, а также немедленно обратиться в посольство или консульство Украины.

В таких вопросах лучше открыто сотрудничать с социальными службами и предоставлять необходимые документы. Юристы отмечают, что знание местных правил и конструктивный диалог с соответствующими службами помогают избежать недоразумений и лучше защитить права как родителей, так и детей.