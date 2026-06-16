Як пише Relocate.to, у більшості країн ЄС діє превентивний підхід до захисту прав дитини. Це означає, що будь-які повідомлення про можливу небезпеку для неповнолітнього ретельно перевіряються.

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Інформацію до відповідних служб можуть передавати педагоги, лікарі, сусіди, працівники дитячих садків або інші особи, якщо помічають ознаки насильства, нехтування потребами дитини чи інші фактори ризику.

Важливо! Водночас фахівці наголошують: вилучення дитини із сім'ї є крайнім заходом, який застосовується лише тоді, коли існує реальна загроза її безпеці та добробуту.

У яких випадках можуть втрутитися соціальні служби?

Серед основних причин, які можуть стати підставою для перевірки або подальшого втручання, називають:

відсутність належного догляду за дитиною;

залишення малолітньої дитини без нагляду;

недбале ставлення до базових потреб дитини;

фізичне чи психологічне насильство;

регулярні пропуски школи без поважних причин;

ігнорування медичних потреб та рекомендацій лікарів;

постійні гучні конфлікти та агресивна атмосфера в родині.

Особливу увагу в країнах ЄС приділяють питанням фізичних покарань. У багатьох державах будь-які прояви фізичного впливу на дитину, зокрема ляпаси чи удари як метод виховання, законодавчо заборонені.

Якщо у дитини помічають синці, опіки чи інші травми незрозумілого походження, а також якщо надходять повторні скарги від освітніх закладів або сусідів, соціальні служби можуть розпочати перевірку умов проживання сім'ї.



Особливу увагу в країнах ЄС приділяють питанням фізичних покарань / Фото Unsplash

Як відбувається перевірка?

Європейські соціальні служби зазвичай спочатку оцінюють ситуацію та намагаються надати родині необхідну підтримку. Працівники можуть відвідати місце проживання, поспілкуватися з батьками, дитиною, педагогами та медичними працівниками. Лише у випадках, коли фахівці вважають, що дитина перебуває в небезпеці, може бути ухвалене рішення про її тимчасове вилучення з родини.

Що робити українським батькам?

Фахівці рекомендують українським сім'ям, які проживають за кордоном:

ознайомитися з місцевими законами щодо захисту прав дитини;

не застосовувати фізичних покарань;

підтримувати постійний контакт зі школою чи дитячим садком;

повідомляти про причини відсутності дитини на заняттях;

дотримуватися медичних рекомендацій та проходити необхідні огляди.

У разі перевірки або намірів вилучити дитину експерти радять не підписувати документи без перекладача та консультації з адвокатом, а також негайно звернутися до посольства або консульства України.

У таких питаннях краще відкрито співпрацювати із соціальними службами та надавати необхідні документи. Юристи наголошують, що знання місцевих правил та конструктивний діалог із відповідними службами допомагають уникнути непорозумінь і краще захистити права як батьків, так і дітей.