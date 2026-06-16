Как пишет Relocate.to, в большинстве стран ЕС применяется превентивный подход к защите прав ребенка. Это означает, что любые сообщения о возможной опасности для несовершеннолетнего тщательно проверяются.
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Информацию в соответствующие службы могут передавать педагоги, врачи, соседи, работники детских садов или другие лица, если замечают признаки насилия, пренебрежения потребностями ребенка или другие факторы риска.
Важно! В то же время специалисты подчеркивают: изъятие ребенка из семьи является крайней мерой, которая применяется только тогда, когда существует реальная угроза его безопасности и благополучию.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В каких случаях могут вмешаться социальные службы?
Среди основных причин, которые могут стать основанием для проверки или дальнейшего вмешательства, называют:
- отсутствие надлежащего ухода за ребенком;
- оставление малолетнего ребенка без присмотра;
- небрежное отношение к базовым потребностям ребенка;
- физическое или психологическое насилие;
- регулярные пропуски школы без уважительных причин;
- игнорирование медицинских потребностей и рекомендаций врачей;
- постоянные громкие конфликты и агрессивная атмосфера в семье.
Особое внимание в странах ЕС уделяют вопросам физических наказаний. Во многих государствах любые проявления физического воздействия на ребенка, в частности пощечины или удары как метод воспитания, законодательно запрещены.
Если у ребенка замечают синяки, ожоги или другие травмы непонятного происхождения, а также если поступают повторные жалобы от учебных заведений или соседей, социальные службы могут начать проверку условий проживания семьи.
Особое внимание в странах ЕС уделяют вопросам физических наказаний / Фото Unsplash
Как проходит проверка?
Европейские социальные службы обычно сначала оценивают ситуацию и пытаются оказать семье необходимую поддержку. Сотрудники могут посетить место проживания, пообщаться с родителями, ребенком, педагогами и медицинскими работниками. Только в случаях, когда специалисты считают, что ребенок находится в опасности, может быть принято решение о его временном изъятии из семьи.
Что делать украинским родителям?
Специалисты рекомендуют украинским семьям, проживающим за рубежом:
- ознакомиться с местными законами о защите прав ребенка;
- не применять физические наказания;
- поддерживать постоянный контакт со школой или детским садом;
- сообщать о причинах отсутствия ребенка на занятиях;
- соблюдать медицинские рекомендации и проходить необходимые осмотры.
В случае проверки или намерений изъять ребенка эксперты советуют не подписывать документы без переводчика и консультации с адвокатом, а также немедленно обратиться в посольство или консульство Украины.
В таких вопросах лучше открыто сотрудничать с социальными службами и предоставлять необходимые документы. Юристы отмечают, что знание местных правил и конструктивный диалог с соответствующими службами помогают избежать недоразумений и лучше защитить права как родителей, так и детей.