Эта европейская страна увеличит штрафы в 10 раз: там очень много украинцев

В Польше значительно вырастут штрафы / Коллаж 24 Канала
Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка недавно сообщил, что штрафы в стране вырастут в 10 раз. Это планируется сделать для того, чтобы привести штрафы в соответствие с текущей стоимостью денег.
Правительство Польши намерено увеличить нижний предел штрафов в десять раз. А вот верхний – в 5 раз, пишет InPoland.
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Как изменится размер штрафов в Польше?
О намерении правительства изменить размер штрафов пресс-секретарь сообщил после заседания правительства во вторник, 3 ноября.
Во вторник в правительстве обсуждали проект поправки к Уголовному кодексу: она предусматривает реалистичную суточную ставку штрафа в уголовном производстве. Адам Шлапка пояснил, что таким образом должны "привести штрафы в соответствие с текущей стоимостью денег".
Ежедневные ставки штрафов за преступление вырастут с нынешнего минимума в 10 злотых до 100 злотых, а с максимума в 2000 злотых до 10 000 злотых. Это не менялось с 1998 года, поэтому речь идет просто об адаптации к текущим потребностям
Следовательно, это означает, что после принятия поправки дневная ставка штрафа будет составлять не менее 100 злотых, но не более 10 000 злотых. Размер штрафа определяется тяжестью совершенного преступления, а также уровнем доходов и имущественным положением осужденного.
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Кроме того, в правительстве планируют отменить положения, введенные ранее в 2022 году. Они устанавливали минимальные ставки штрафов за конкретные правонарушения.
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