Эта европейская страна увеличит штрафы в 10 раз: там очень много украинцев

Правительство Польши намерено увеличить нижний предел штрафов в десять раз. А вот верхний – в 5 раз, пишет InPoland.

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Как изменится размер штрафов в Польше?

О намерении правительства изменить размер штрафов пресс-секретарь сообщил после заседания правительства во вторник, 3 ноября.

Во вторник в правительстве обсуждали проект поправки к Уголовному кодексу: она предусматривает реалистичную суточную ставку штрафа в уголовном производстве. Адам Шлапка пояснил, что таким образом должны "привести штрафы в соответствие с текущей стоимостью денег".

Ежедневные ставки штрафов за преступление вырастут с нынешнего минимума в 10 злотых до 100 злотых, а с максимума в 2000 злотых до 10 000 злотых. Это не менялось с 1998 года, поэтому речь идет просто об адаптации к текущим потребностям– заявил представитель правительства.

Следовательно, это означает, что после принятия поправки дневная ставка штрафа будет составлять не менее 100 злотых, но не более 10 000 злотых. Размер штрафа определяется тяжестью совершенного преступления, а также уровнем доходов и имущественным положением осужденного.

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Кроме того, в правительстве планируют отменить положения, введенные ранее в 2022 году. Они устанавливали минимальные ставки штрафов за конкретные правонарушения.