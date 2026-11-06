Ця країна Європи збільшить штрафи у 10 разів: там дуже багато українців

Уряд Польщі має намір збільшити нижню межу штрафів у 10 разів. А ось верхню – у 5 разів, пише InPoland.

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Як зміниться розмір штрафів у Польщі?

Про намір уряду змінити розмір штрафів речник розповів після засідання уряду у вівторок, 3 листопада.

У вівторок в уряді обговорювали проєкт поправки до Кримінального кодексу: вона передбачає реалістичну щоденну ставку штрафу у кримінальному провадженні. Адам Шлапка пояснив, що таким чином мають "пристосувати штрафи до поточної вартості грошей".

Денні ставки штрафів за злочин зростуть з поточного мінімуму в 10 злотих до 100 злотих, а з максимуму в 2000 злотих до 10 000 злотих. Це не змінювалося з 1998 року, тому це просто пристосування до поточних потреб– заявив речник уряду.

Відтак це означає, що після ухвалення поправки денна ставка штрафу становитиме не менше ніж 100 злотих, але не більше ніж 10 000 злотих. Розмір же штрафу визначається тяжкістю скоєного злочину, але також рівнем доходів та майновим станом засудженого.

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Але також в уряді планують скасувати положення, що раніше запровадили 2022 року. Вони визначали мінімальні ставки штрафів за конкретні правопорушення.