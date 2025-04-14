Дожди принесли наводнения на туристический остров в Испании: объявлено чрезвычайное положение
- На испанском острове Лансароте проливные дожди вызвали наводнение, объявлено чрезвычайное положение.
- В результате наводнения затоплены жилые дома, спасатели осуществили 300 выездов, пострадавших нет.
На испанском Канарском острове Лансароте прошли проливные дожди. Ряд городов оказались под водой.
В субботу местные власти объявили на острове чрезвычайное положение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Последствия наводнения в Испании
В субботу, 12 апреля, всего за 2 часа на острове выпало 6 сантиметров осадков. Властям пришлось объявить чрезвычайное положение.
На видео видно, как некоторые машины по окна погрязли в грязной воде.
Наводнение на острове Лансароте в Испании: смотрите видео
Глава службы чрезвычайных ситуаций правительства Лансароте Энрике Эспиноза сказал, что некоторые жилые дома затопило. Спасатели работали всю ночь, осуществив 300 выездов. Больше всего вызовов было из городов Арресифе и Тегисе.
Некоторые дома затоплены, и то, что осталось – это большое количество грязи,
– сказал Эспиноза государственному телевидению RTVE в воскресенье.
К счастью, в результате наводнения никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что март в Европе побил погодные рекорды. Во многих регионах первый месяц весны был самым сухим за всю историю, а в других – самым влажным за последние 47 лет.