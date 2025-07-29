Польшу затапливает, в нескольких городах сильные наводнения: кадры с места происшествия
- В северной Польше сильные наводнения затопили улицы городов Толкмицко и Сухач из-за интенсивных осадков.
- Пожарно-спасательные службы осуществили почти 3 000 выездов для ликвидации последствий, а в Польше объявлено предупреждение третьего уровня.
В северной части Польши сильные наводнения в результате непогоды в стране затопило улицы сразу нескольких городов. Метеорологи предупредили, что под угрозой еще несколько районов.
На местах работают пожарно-спасательные службы, которые помогают откачивать воду. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.
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Какая ситуация в Польше сейчас?
Из-за интенсивных осадков вечером 28 июля подтопило улицы городков Толкмицко и Сухач, которые расположены на берегу Вислинского залива.
В частности в Толкмицко из берегов вышла местная река Страданка. Затопило не только улицы, но и даже некоторые помещения. В сети публикуют кадры из магазинов и кафе, на полу которых – вода.
По всей Польше пожарные совершили почти 3 000 выездов для ликвидации последствий непогоды.
На кадрах видно, что на некоторых улицах Толкмицко вода аж по колено спасателям.
Обратите внимание! По состоянию на утро 29 июля Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил предупреждение третьего уровня для Нового Двора Мазовецкого и Гданьского поветов, а также для района Труймяста.
Между тем в южной части Европы из-за жары продолжаются сильные лесные пожары. Худшая ситуация в Греции, Турции и на Сардинии в Италии.