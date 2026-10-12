За последние четыре дня в Мазовецком воеводстве произошло целых три нападения в школах. В связи с этим учебные заведения проверяют, а меры безопасности ужесточают, пишет RMF24.

Почему в Польше возобновляют полицейское патрулирование школ?

Из-за недавних актов насилия в польских школах Главное управление полиции страны решило возобновить патрулирование в учебных заведениях. Ивона Кийовская из управления сообщила, что правоохранители появятся в школах по всей стране уже в понедельник – и их присутствие там продлится до дальнейшего уведомления.

Патрули будут нести службу как вблизи школ, так и непосредственно на их территории. Полицейские будут появляться в составе пеших и моторизованных патрулей, они также будут общаться с руководством и сотрудниками учебных заведений, а при необходимости могут даже проверять рюкзаки учеников.

Правоохранители также будут проводить беседы с учениками о последствиях опасного поведения – в том числе и в интернете. К этим мерам привлечены также Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентство внутренней безопасности, которые отслеживают интернет в поисках призывов к преступлениям и угроз.

Большинство людей, задержанных в последнее время, были активными участниками закрытых групп в соцсетях и мессенджерах. В этих группах намекали на наличие опасных предметов и планирование нападений.

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Что известно о нападениях в польских школах?

В рамках расследования нападений в школах в разных регионах страны польская полиция уже задержала 117 человек. А по состоянию на воскресенье, 11 октября, уже проверено более 64 тысяч учебных заведений. За последние 4 дня в польских школах произошло уже три нападения.

В частности, 10 октября в Варшаве 21-летняя девушка напала с острым предметом в учреждении послешкольного профессионального образования. В результате две 17-летние девушки и 24-летняя женщина получили ранения. Всего за день до этого юноша совершил нападение в начальной школе Мазовецкого воеводства. В результате действий 15-летнего подростка погибла 37-летняя сотрудница школы, а еще два человека получили ранения.