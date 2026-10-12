Протягом останніх чотирьох днів у Мазовецькому воєводстві сталося аж три напади у школах. У зв'язку з цим навчальні заклади перевіряють, а заходи безпеки посилюють, пише RMF24.

Чому повертають поліційні патрулі до шкіл у Польщі?

Через останні акти насильства у польських школах Головне управління поліції країни вирішило відновити патрулювання в навчальних закладах. Івона Кійовська з управління повідомила, що правоохоронці з'являться у школах по всій країні вже в понеділок – а триватиме їхня присутність там до подальшого повідомлення.

Патрулі будуть нести службу і поблизу шкіл, і прямо на їхній території. З'являтимуться поліціянти у складі піших та моторизованих патрулів, вони також спілкуватимуться з керівництвом та працівниками навчальних закладів, а за потреби можуть навіть перевіряти рюкзаки учнів.

Правоохоронці також будуть проводити бесіди з учнями щодо наслідків небезпечної поведінки – зокрема й в інтернеті. До цих заходів залучили й Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю та Агентство внутрішньої безпеки, що моніторять інтернет у пошуках закликів до злочинів та загроз.

Більшість людей, яких затримали останнім часом, були активними учасниками закритих груп у соцмережах та месенджерах. У цих групах натякали на наявність небезпечних предметів та планування нападів.

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Що відомо про напади у польських школах?

У справі нападів у школах в різних регіонах країни польська поліція вже затримала 117 осіб. А станом на неділю, 11 жовтня, вже перевірили понад 64 тисячі закладів. За останні 4 дні у польських школах трапилося вже три напади.

Зокрема, 10 жовтня у Варшаві 21-річна дівчина напала з гострим предметом у закладі післяшкільної професійної освіти. Як наслідок, дві 17-річні дівчини та 24-річна жінка зазнали поранень. Всього за день до того юнак здійснив напад у початковій школі Мазовецького воєводства. Через дії 15-річного хлопця загинула 37-річна працівниця школи, а ще двоє людей поранені.