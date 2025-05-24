Польша разрабатывает план эвакуации населения

В Польше продолжают подготовку к кризисным ситуациям. Сейчас правительство разрабатывает план эвакуации местных жителей.

Над эвакуационным планом работает Правительственный центр безопасности (RCB). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Почему в Польше работают над планом эвакуации

Глава RCB Збигнев Мушинский объяснил, эта инициатива является результатом нового закона о защите населения и гражданской обороне, который вступил в силу в январе 2023 года.

В рамках закона страна готовит население к выживанию в кризисный период.

Между тем Правительственный центр безопасности совместно с Генеральным штабом Войска Польского должны подготовить указания для воевод относительно возможной эвакуации людей.

Кроме указаний для воевод, RCB также должен подготовить национальный план эвакуации.

Главная цель – сделать так, чтобы план подходил под нужды и условия, в которых может оказаться страна.

Государство должно иметь возможность транспортировать гражданских лиц, которые находятся в зоне риска, к конкретным и определенных мест, используя всю имеющуюся инфраструктуру,

– сказал директор RCB.

Мушинский рассказал, что RCB проработало много идей по этому поводу, обращалось за комментариями и организовывало семинар. Также он сказал, что во время процесса Польша учла опыт Украины.