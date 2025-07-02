Изменения для украинцев в Польше: кому могут аннулировать вид на жительство

В Польше планируют внести изменения в спецзакон. В частности хотят расширить перечень оснований для аннулирования вида на жительство.

Однако также есть и приятные нововведения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Изменения для украинцев в Польше

Польское правительство продлит действие закона о помощи украинским беженцам до 4 марта 2026 года. То есть до этого времени украинцы с той временной защитой смогут легально находиться в стране, а также будут иметь доступ к рынку труда, медицинских и образовательных услуг, социальных выплат.

Кроме того, украинцам продолжат налоговые льготы.

Также продолжили выплату 800+ детям до 18 лет, которые закончили школу, но продолжают обучение в Польше.

Важные изменения. Теперь разрешение на временное пребывание можно будет получить только один раз. А прием беженцев в центры коллективного размещения продлится до 31 октября 2025 года (для некоторых уязвимых групп этот срок продлят).

Кроме того, исключат возможность предоставления прав гражданам Украины, которые пересекают границу на короткое время на основании разрешения на пересечение границы в условиях местного пограничного движения.

Также определили условия, при которых Польша может забрать вид на жительство:

если человек подал в заявлении ложные персональные данные,

если заявитель предоставил поддельные документы,

если иностранец заключил брак с целью обойти положения, определяющие правила и условия въезда иностранцев на территорию Республики Польша, их транзита через эту территорию, их пребывания на ней и их выезда из нее.

К слову, также напомним, что с 1 июня повяты в Польше могут создавать списки "запрещенных профессий" для работников из других стран.