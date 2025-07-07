Польша ввела пограничный контроль с двумя странами ЕС: зачем это

Польша ввела временный пограничный контроль на своих границах с Германией и Литвой. Решение было принято в рамках усилий правительства по борьбе с нелегальной миграцией.

Выборочные меры пограничного контроля были введены с утра 7 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Польша будет проверять на границах с Германией и Литвой

Власти Польши усиливают пограничный контроль в 52 пунктах на польско-немецкой границе и 13 пунктах на границе с Литвой. К проверкам привлечены сотни пограничников, полицейских, военной жандармерии и сил территориальной обороны.

Сотрудники пограничной службы в первую очередь будут проверять микроавтобусы и транспортные средства с большим количеством пассажиров, особенно те, имеющие тонированные стекла. К водителям, которые будут пытаться пересечь границу в запрещенных местах, будут применяться санкции, включая штрафы.

Следует заметить, что эти пограничные проверки повлекли изменения в организации дорожного движения, в частности, возможное сокращение количества полос движения и введение новых знаков ограничения скорости.

Уже есть результаты

Важным событием в рамках нового решения стало задержание на литовской границе гражданина Эстонии, подозреваемого в перевозке 4 нелегальных мигрантов, вероятно, граждан Афганистана. Этот инцидент стал первым случаем, когда недавние проверки на границе доказали свою эффективность в выявлении потенциальной контрабандной деятельности.

Министр внутренних дел и администрации Томаш Семеняк заявил, что основной целью этих усиленных пограничных проверок является укрепление национальной безопасности и решения миграционных проблем. Он подчеркнул, что эти меры не имеют целью усложнить жизнь рядовых граждан.

Мы сделаем все возможное, чтобы эти выборочные проверки вызывали как можно меньше неудобств полякам, литовцам и другим гражданам ЕС,

– отметил Семеняк.

Временные меры пограничного контроля введены сроком на 30 дней с возможностью их продления.