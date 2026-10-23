Эта страна ЕС не будет принимать мигрантов еще год

Как сообщает издание inpoland.net.pl, официальное объявление об этом решении запланировано на 4 ноября, однако неофициально соответствующее постановление в Брюсселе уже принято.

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Как Европа принимает мигрантов?

Обязательный механизм солидарности является частью миграционного пакта ЕС, который с июня этого года регулирует правила проверки и распределения лиц, ищущих убежища из третьих стран, на территории Сообщества.

Документ обязывает государства оказывать поддержку странам, испытывающим миграционное давление, тремя способами: расселением беженцев, выплатой около 20 000 евро за каждого отклоненного мигранта или предоставлением технической помощи.

Причины продления льготного режима

В прошлом году Брюссель уже предоставлял Варшаве аналогичное временное освобождение из-за высоких рисков чрезмерной нагрузки на систему предоставления убежища.

Главными факторами для принятия такого решения стали большое количество украинских беженцев в Польше и постоянный миграционный кризис на границе с Беларусью.

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Поскольку ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной, а украинцы по-прежнему находятся под защитой государства, Европейская комиссия решила продлить льготы еще на один год без необходимости оказания дополнительной оперативной поддержки.

С какими трудностями сталкиваются украинцы в Польше?

В сентябре 2026 года в Польше находились 868 тысяч украинцев, получивших временную защиту. В то же время поддержка беженцев ослабевает из-за политических споров, сокращения помощи и отсутствия стратегии интеграции.

По словам соучредительницы "Голки" Маргариты Сытник, Украине не хватает системного диалога с гражданами за рубежом. Ситуацию осложняют закрытие приютов, подорожавшая аренда и предвзятое отношение арендодателей.

СМИ также усугубляют негативное отношение, акцентируя внимание на национальности украинцев в новостях об уголовных преступлениях. Этим пользуется российская пропаганда. Подробнее о том, как европейская помощь беженцам из Украины превратилась в дипломатический тупик, читайте в материале 24 Канала.