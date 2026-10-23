Ця країна ЄС не прийматиме мігрантів ще рік

Як повідомляє видання inpoland.net.pl, офіційне оголошення цього рішення заплановане на 4 листопада, проте неофіційно відповідну постанову у Брюсселі вже ухвалили.

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Як Європа приймає мігрантів?

Обов'язковий механізм солідарності є частиною міграційного пакту ЄС, який регулює правила перевірки та розподілу шукачів притулку з третіх країн на території Спільноти з червня цього року.

Документ зобов'язує держави підтримувати країни під міграційним тиском трьома шляхами: розселенням біженців, виплатою близько 20 000 євро за кожного відхиленого мігранта або наданням технічної допомоги.

Причини продовження пільгового режиму

Минулого року Брюссель уже надавав Варшаві аналогічне тимчасове звільнення через високі ризики надзвичайного навантаження на систему притулку.

Головними чинниками для ухвалення такого рішення стали велика кількість українських біженців у Польщі та постійна міграційна криза на кордоні з Білоруссю.

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Оскільки ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою, а українці надалі перебувають під захистом держави, Європейська комісія вирішила продовжити пільги ще на один рік без потреби надавати додаткову оперативну підтримку.

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З якими труднощами стикаються українці в Польщі?

У вересні 2026 року в Польщі перебували 868 тисяч українців із тимчасовим захистом. Водночас підтримка біженців слабшає через політичні суперечки, скорочення допомоги та відсутність стратегії інтеграції.

За словами співзасновниці "Голки" Маргарити Ситник, Україні бракує системного діалогу з громадянами за кордоном. Ситуацію ускладнюють закриття прихистків, дорожча оренда та упередження орендодавців.

Медіа також посилюють негативне ставлення, акцентуючи увагу на національності українців у кримінальних новинах. Цим користується російська пропаганда. Детальніше про те, як європейська допомога біженцям з України перетворилася на дипломатичний глухий кут, читайте в матеріалі 24 Каналу.