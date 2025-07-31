Польша требует отменить безвиз для некоторых стран: есть ли в перечне Украина
- Польша стремится отменить безвиз для стран, граждане которых часто нарушают закон, в частности Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии.
- Украина не входит в список стран, для которых Польша предлагает отменить безвизовый режим.
Польша хочет отменить безвизовый режим для граждан некоторых третьих стран. Она не может эффективно сделать это самостоятельно, поэтому готовит заявку ко всем странам Шенгенской зоны.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек сообщил, что список стран уже формируется. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.
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Для каких стран Польша предлагает отменить безвиз?
Польша хочет отменить безвиз для тех стран, граждане которых "чаще всего нарушают закон и совершают преступления".
Министерство внутренних дел и администрации сейчас рассматривает введение визового режима для граждан:
- Грузии,
- Армении,
- Венесуэлы,
- Колумбии.
Заместитель министра внутренних дел заявил, что необходимо ввести визы для всех путешественников из указанных стран.
Вышеупомянутые страны выбрали не случайно. К примеру, последние месяцы стали повысилась активность грузинских банд, в частности в Варшаве. Граждане Армении и Колумбии тоже занимают высокие позиции в статистике преступности.
А Венесуэла является страной, которую в значительной степени контролируют россияне.
Сейчас в Польше еще анализируют, на какие страны следует распространить визовую обязанность, и параллельно готовят соответствующую заявку в страны Шенгена.
По Украине, то безвизовый режим со странами ЕС продолжает действовать. То есть украинцам виза в Польшу нужна только для длительных поездок, работы или учебы.