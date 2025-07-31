Польша хочет отменить безвизовый режим для граждан некоторых третьих стран. Она не может эффективно сделать это самостоятельно, поэтому готовит заявку ко всем странам Шенгенской зоны.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек сообщил, что список стран уже формируется. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Для каких стран Польша предлагает отменить безвиз?

Польша хочет отменить безвиз для тех стран, граждане которых "чаще всего нарушают закон и совершают преступления".

Министерство внутренних дел и администрации сейчас рассматривает введение визового режима для граждан:

Грузии,

Армении,

Венесуэлы,

Колумбии.

Заместитель министра внутренних дел заявил, что необходимо ввести визы для всех путешественников из указанных стран.

Вышеупомянутые страны выбрали не случайно. К примеру, последние месяцы стали повысилась активность грузинских банд, в частности в Варшаве. Граждане Армении и Колумбии тоже занимают высокие позиции в статистике преступности.

А Венесуэла является страной, которую в значительной степени контролируют россияне.

Сейчас в Польше еще анализируют, на какие страны следует распространить визовую обязанность, и параллельно готовят соответствующую заявку в страны Шенгена.

По Украине, то безвизовый режим со странами ЕС продолжает действовать. То есть украинцам виза в Польшу нужна только для длительных поездок, работы или учебы.