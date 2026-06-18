Польша резко изменила правила: количество рабочих виз для иностранцев сократилось в 8 раз

В первом квартале 2026 года Польша выдала иностранцам всего 16 тысяч рабочих виз. Это почти в восемь раз меньше, чем за аналогичный период 2022 года, когда было оформлено 123 тысячи таких документов.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши ( MSWiA).

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Почему Польша сократила выдачу виз иностранцам?

В ведомстве отметили, что сокращение стало результатом ужесточения миграционной политики и борьбы со злоупотреблениями при оформлении документов для иностранцев.

Иммиграция должна приносить реальные преимущества, быть соразмерной возможностям государства и не влиять негативно на социальную сплоченность,

– подчеркнули в польском МВД.

По данным министерства, в первом квартале 2022 года Польша выдала около 122 тысяч разрешений на работу. Зато в первые три месяца 2026 года таких документов было всего 38 тысяч.

Таким образом, их количество сократилось на 69%. Кроме того, Польша существенно ограничила выдачу студенческих виз. Если в 2021 году иностранцы получили почти 31 тысячу таких документов, то в 2025 году – всего 11 тысяч.



Польша в восемь раз сократила выдачу рабочих виз иностранцам / Фото Unsplash

Что говорят в правительстве?

Правительство объясняет это введением дополнительных проверок в консульствах и усилением сотрудничества с учебными заведениями, что позволило сократить случаи использования статуса студента для других целей.

Увеличилось и количество депортаций. В первом квартале 2022 года польские пограничники исполнили около 900 решений о принудительном возвращении иностранцев, тогда как за аналогичный период 2026 года было депортировано уже 2700 человек.

В польском МВД отмечают, что в настоящее время документы получают только те иностранцы, чье присутствие полезно для экономики страны и не представляет угрозы государственной безопасности. Правительство называет нынешнюю миграционную политику более избирательной и ориентированной на контроль над миграционными процессами.

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