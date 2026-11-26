Украинки в Польше, готовящиеся стать матерями, могут рассчитывать на несколько видов государственной поддержки в стране, пишет Styler. Однако право на выплаты зависит от нескольких нюансов: легальности пребывания в стране, наличия социального страхования, дохода семьи и трудоустройства.

Adv

популярные видео

Какие выплаты могут получить украинки в Польше?

В 2026 году в Польше предусмотрено несколько программ финансовой поддержки матерей – и часть из этих выплат становится доступной еще во время беременности. Между тем другие назначаются уже после рождения ребенка. К основным видам помощи относятся:

Zasiłek chorobowy – больничные выплаты во время беременности;

Zasiłek macierzyński – пособие в связи с беременностью и родами;

Becikowe – единовременное пособие при рождении ребенка;

Родительское пособие (Косиняковое) – родительская помощь;

800+ – ежемесячное пособие на ребенка;

Семейное пособие – помощь малообеспеченным семьям.

Реклама

Уже с 5 марта 2026 года правила назначения семейных выплат для украинцев изменились – при рассмотрении заявлений учитывается основание для легального пребывания в Польше, а также выполнение условий конкретной программы.

Но если по состоянию здоровья женщина временно не может работать, врач может оформить для нее электронный больничный – e-ZLA. Право на оплачиваемый больничный, впрочем, зависит от наличия страхования на случай болезни.

Такой право возникает после:

30 дней непрерывного обязательного страхования;

90 дней непрерывного добровольного страхования.

Во время беременности размер больничных составляет 100% расчетной базы – при этом максимальный период выплат может достигать 270 дней. Но при этом важно, что сама беременность не является автоматическим основанием для оформления больничного, и решение по этому вопросу принимает врач.

Украинки, что имеют социальное страхование, могут претендовать на пособие после рождения ребенка. Для этого необходимо:

Реклама

работать по трудовому договору;

работать по договору поручения и иметь страхование на случай болезни;

осуществлять предпринимательскую деятельность и иметь соответствующую страховку.

В отличие от получения больничного, для декретного пособия нет обязательного минимального срока страхования. Достаточно быть застрахованной на момент рождения ребенка. И женщина может получать:

100% расчетной базы во время декретного отпуска;

70% в течение отпуска по уходу за ребенком;

81,5% за оба периода, если подать заявку в течение 21 дня после родов.

Размер выплат зависит от заработной платы конкретного человека. Кроме того, украинки могут претендовать на единовременную выплату в размере 1000 злотых.

Но для этого необходимо легально проживать в Польше с ребенком и иметь месячный доход не более 1922 злотых нетто на одного члена семьи. Кроме того, необходимо находиться под медицинским наблюдением не позднее 10-й недели беременности до родов.

Реклама

А вот женщины, которые не работают и не имеют права на декретные выплаты, могут получить родительское пособие – оно составляет 1000 злотых в месяц независимо от дохода семьи. Продолжительность таких выплат зависит от количества рожденных детей:

один ребенок – 52 недели;

двойня – 65 недель;

тройня – 67 недель;

четыре ребенка – 69 недель;

пять или более детей – 71 неделя.

Если ребенок родился преждевременно или его госпитализировали на длительный срок после родов, период выплат может быть продлен. Но для получения пособия необходимо подать заявление в течение трех месяцев после родов.

После рождения ребенка украинские семьи могут получать пособие в размере 800 злотых ежемесячно. Для этого родители должны работать в Польше, а ребенок – посещать польское учебное заведение.