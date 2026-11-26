Українки в Польщі, що готуються стати матерями, можуть розраховувати на кілька видів державної підтримки в країні, пише Styler. Але право на виплати залежить від кількох нюансів: легальності перебування в країні, наявності соціального страхування, доходу родини та працевлаштування.

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Які виплати можуть отримати українки в Польщі?

В 2026 році в Польщі передбачено кілька програм фінансової підтримки матерів – і частина з цих виплат стає доступною ще під час вагітності. Тим часом інші призначають вже після народження дитини. До основних видів допомоги належать:

Zasiłek chorobowy – лікарняні виплати під час вагітності;

Zasiłek macierzyński – допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

Becikowe – одноразова допомога при народженні дитини;

Świadczenie rodzicielskie (Kosiniakowe) – батьківська допомога;

800+ – щомісячна допомога на дитину;

Zasiłek rodzinny – допомога малозабезпеченим родинам.

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Вже з 5 березня 2026 року правила призначення сімейних виплат для українців змінилися – під час розгляду заяв враховують підставу легального перебування в Польщі, а також виконання умов конкретної програми.

Але якщо через стан здоров'я жінка тимчасово не може працювати, лікар може оформити для неї електронний лікарняний – e-ZLA. Право на оплачуваний лікарняний, втім, залежить від наявності страхування на випадок хвороби.

Виникає таке право після:

30 днів безперервного обов'язкового страхування;

90 днів безперервного добровільного страхування.

Під час вагітності розмір лікарняних становить 100% розрахункової бази – тим часом максимальний період виплат може сягати 270 днів. Але при цьому важливо, що сама вагітність не є автоматичною підставою, аби оформити лікарняний, і рішення щодо цього ухвалює лікар.

Українки, що мають соціальне страхування, можуть претендувати на допомогу після народження дитини. Для цього потрібно:

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працювати за трудовим договором;

працювати за договором доручення та мати страхування на випадок хвороби;

вести підприємницьку діяльність та мати відповідне страхування.

На відміну від отримання лікарняного, на декретну допомогу немає обов'язкового мінімального періоду страхування. Достатньо бути застрахованою на момент народження дитини. І жінка може отримувати:

100% розрахункової бази під час декретної відпустки;

70% протягом відпустки для догляду за дитиною;

81,5% за обидва періоди, якщо подати заявку протягом 21 дня після пологів.

Розмір виплат залежить від заробітної плати конкретної людини. Додатково українки можуть претендувати на одноразову виплату у розмірі 1000 злотих.

Але для цього потрібно легально жити у Польщі з дитиною та мати місячний дохід не більше, ніж 1922 злотих нетто на одного члена родини. Окрім того, також потрібно перебувати під медичним наглядом не пізніше ніж з 10-го тижня вагітності до пологів.

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А ось жінки, що не працюють та не мають права на декретні виплати, можуть отримати батьківську допомогу – він становить 1000 злотих на місяць незалежно від доходу родини. Тривалість таких виплат залежить від кількості народжених дітей:

одна дитина – 52 тижні;

двійня – 65 тижнів;

трійня – 67 тижнів;

четверо дітей – 69 тижнів;

п'ятеро чи більше дітей – 71 тиждень.

Якщо дитина народжена передчасно, або ж її госпіталізують на тривалий час після пологів, період виплат можуть продовжити. Але для отримання допомоги потрібно подати заяву протягом трьох місяців після пологів.

Після народження дитини українські родини можуть отримувати допомогу у розмірі 800 злотих щомісяця. Для цього батьки мають працювати у Польщі, а дитина – відвідувати польський освітній заклад.