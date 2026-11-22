В связи с проблемой чрезмерного туризма власти Киото планируют ввести дифференцированные тарифы на проезд в городских автобусах: для местных жителей стоимость снизится, а вот для туристов – вырастет, пишет The Independent.

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Как изменят стоимость проезда для туристов в Японии?

Недавно городская администрация Киото представила проект постановления об изменении стоимости проезда для туристов в городе. Согласно ему, для иностранцев, а также посетителей из других регионов Японии стоимость проезда повысят с 230 до 360 иен – то есть примерно с 1,3 до 2 евро. А вот для жителей Киото стоимость снизится до 200 иен – 1,1 евро.

Принять такое решение пришлось из-за серьезной перегрузки отдельных автобусных маршрутов туристами. Местные жители начали жаловаться, что особенно много места занимают туристы с чемоданами – и из-за этого людям становится все сложнее пользоваться общественным транспортом для повседневных поездок.

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Кодзи Мацуи, мэр Киото, подчеркнул, что город вовсе не хочет отказываться от туристов – напротив, стремится найти баланс между интересами местного населения и их приемом.

Чтобы путешествовать по сниженной цене, местным жителям нужно будет привязать транспортную смарт-карту к национальному удостоверению личности. А пассажиры, которые будут оплачивать проезд наличными, воспользоваться скидкой не смогут.

Проект постановления городской совет рассмотрит уже на следующей неделе, и если его одобрят, новые цены вступят в силу уже в апреле 2027 года. Дифференцированную оплату город планирует ввести также для посетителей замка Нидзо, построенного в XVII веке. Уже с июня 2027 года для нерезидентов вход подорожает с 1300 до 2000 иен. А вот для жителей города цена снизится до 1000 иен.