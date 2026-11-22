Через проблему надмірного туризму влада Кіото планує запровадити диференційовані тарифи на проїзд у міських автобусах: для місцевих мешканців вартість знизиться, а ось для туристів – зросте, пише The Independent.

Adv

популярні відео

Як змінять вартість проїзду для туристів у Японії?

Нещодавно міська адміністрація Кіото представила проєкт постанови про зміну вартості проїзду для туристів у місті. Згідно з ним, для іноземців, а також відвідувачів з інших регіонів Японії, вартість проїзду підвищать з 230 до 360 єн – тобто приблизно з 1,3 до 2 євро. А ось для жителів Кіото вартість зменшиться до 200 єн – 1,1 євро.

Ухвалити таке рішення довелося через серйозне перенавантаження окремих автобусних маршрутів туристами. Місцеві мешканці почали скаржитися, що особливо багато місця займають туристи з валізами – і через це людям все складніше користуватися громадським транспортом для повсякденних поїздок.

Реклама

Кодзі Мацуї, мер Кіото, наголосив, що місто зовсім не хоче відмовитися від туристів – натомість прагне знайти баланс між інтересами місцевого населення та їхнім прийманням.

Для того, аби подорожувати за зниженою ціною, місцевим жителям потрібно буде прив'язати транспортну смарткартку до національного посвідчення особи. А пасажири, що будуть оплачувати проїзд готівкою, скористатися знижкою не зможуть.

Проєкт постанови міська рада розгляне вже наступного тижня, і якщо його схвалять, нові ціни почнуть діяти вже у квітні 2027 року. Диференційовану оплату місто планує запровадити також для відвідувачів замку Нідзьо, збудованого у XV столітті. Вже з червня 2027 року для нерезидентів вхід подорожчає з 1300 до 2000 єн. А ось для жителів міста ціна знизиться до 1000 єн.