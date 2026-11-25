В Польше уже с начала следующего года повысится минимальная заработная плата – она составит 4950 злотых брутто в месяц – а это на 144 злотых больше, чем сейчас, пишет InPoland.

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Как изменится минимальная зарплата в Польше?

Минимальная зарплата в Польше в 2027 году будет на 3% выше, чем в 2026 году. А после вычета взносов на социальное и медицинское страхование, а также налогов работник, занятый на полный рабочий день, будет получать на руки примерно 3703 злотых.

Эта сумма примерно на 98 злотых больше, чем в 2026 году, когда минимальная заработная плата нетто составляла около 3605,85 злотых.

Также правительство приняло постановление о повышении минимальной почасовой ставки для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам. Уже с начала 2027 года она будет составлять не 31,40 злотых, а 32,30 – что на 0,90 злотых больше, чем в этом году.

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В Польше повышают заработную плату / Фото Pexels

Сумма в 4950 злотых стала известна еще в июне 2026 года – тогда Совет министров одобрил предложение о минимальной заработной плате и почасовой ставке, которое должно было быть вынесено на обсуждение в Совет социального диалога.

Еще тогда правительство предусматривало увеличение национальной заработной платы на 144 злотых – следовательно, и в следующем году преодолеть порог в 5000 злотых не удастся.