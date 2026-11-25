У Польщі вже з початку наступного року підійметься мінімальна заробітна плата – вона становитиме 4950 злотих брутто на місяць – а це на 144 злотих більше, ніж зараз, пише InPoland.

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Як зміниться мінімальна зарплата у Польщі?

Мінімальна зарплата у Польщі у 2027 році буде на 3% вищою, ніж 2026 року. А після вирахування внесків на соціальне та медичне страхування, а також податків працівник на повний робочий день буде отримувати на руки приблизно 3703 злотих.

Ця сума десь на 98 злотих більша, ніж у 2026 році, коли мінімальна заробітна плата нетто становила десь 3605,85 злотих.

Також уряд ухвалив постанову і про підвищення мінімальної погодинної ставки для тих, хто працює за цивільно-правовими договорами. Вже з початку 2027 року вона становитиме не 31,40 злотих, а 32,30 – що на 0,90 злотих більше, ніж цього року.

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У Польщі підвищують заробітну плату / Фото Pexels

Сума в 4950 злотих стала відомою ще в червні 2026 року – тоді Рада міністрів ухвалила пропозицію щодо мінімальної заробітної плати та погодинної ставки, яку мали подати на обговорення Раді соціального діалогу.

Ще тоді уряд передбачав збільшення національної заробітної плати на 144 злотих – відтак, і наступного року поріг у 5000 злотих подолати не вдасться.