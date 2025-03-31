Опустошены целые кварталы: разрушительный пожар в Корее устроил мужчина, который поминал предков
- Пожар в Южной Корее уничтожил около 4 тысяч зданий и 48 тысяч гектаров лесов, что эквивалентно примерно 80% площади Сеула.
- В причинении пожара подозревают 56-летнего мужчину, который выполнял обряд поминовения предков на холме.
Полиция Южной Кореи нашла подозреваемого в лесном пожаре, который стал одним из самых масштабных в истории. Огонь разрушил около 4 тысяч зданий.
Также огонь уничтожил 48 тысяч гектаров лесов, что эквивалентно примерно 80% площади Сеула – столицы Южной Кореи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.
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Кого подозревают в причинении катастрофического пожара
Правоохранители считают виновным в пожаре 56-летнего мужчину. Установлено, что утром 22 марта он выполнял обряд родства предков на семейной могиле на холме в округе Уисеонг.
По данным правоохранителей, в результате обряда около 11:25 вспыхнул пожар, который быстро распространился на близлежащие Андонг, Чонсон, Йоньян и Йонгдеок из-за порывистого ветра и сухих условий.
Подозреваемый пока отрицает обвинения.
Пожар в Южной Корее: смотрите видео
Отметим, что разрушительный пожар в Южной Корее начался 22 марта и длился почти неделю. Было разрушено более 3 000 домов, 30 объектов культурного наследия и около 2 000 сельскохозяйственных объектов.
К сожалению, 30 человек погибли, еще 45 получили ранения. Также во время тушения пожара разбился вертолет одной из экстренных служб.
Огонь удалось локализовать лишь в воскресенье, 30 марта.