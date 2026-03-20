ЕС обсуждают судьбу украинских беженцев: что будет с временной защитой

Европейский Союз в очередной раз возвращается к вопросу украинских беженцев. Страны-члены рассматривают возможность очередного продления действия Директивы о временной защите для граждан Украины, что может фактически продлить работу этой программы уже на шестой год.

Об этом сообщает издание Euractiv. Речь идет о действии Директивы о временной защите, которая была введена в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России.

Что известно о директиве?

Директива о временной защите, введена в марте 2022 года после начала полномасштабной войны, предоставила миллионам украинцев в ЕС доступ к..:

жилью,

медицине,

образованию,

рынку труда.

Все это украинские беженцы получили без необходимости проходить стандартную процедуру получения убежища. Хотя механизм изначально рассматривался как временная чрезвычайная мера, его действие уже неоднократно продлевали.

В прошлом году страны ЕС согласовали рекомендации по постепенному сворачиванию программы и переходу к более стабильным правовым статусам для украинцев – в частности разрешений на проживание, связанных с:

работой,

обучением,

долгосрочным пребыванием.



Что может измениться для украинцев уже в ближайшее время?

Ожидается, что на следующей неделе европейские дипломаты и чиновники проведут технические консультации, во время которых рассмотрят вариант очередного продления действия директивы. В то же время во внутреннем документе, который обсуждается перед переговорами, отмечается, что сейчас количество переходов украинцев к другим правовым статусам остается низкой, а доступные механизмы в странах ЕС являются неравномерными.

Справка. Как говорится на сайте Евростата, по состоянию на декабрь 2025 года около 4,35 миллиона граждан Украины находятся под временной защитой в странах ЕС. Больше всего украинцев проживает в Германии, далее – в Польше и Чехии.

В документе также подчеркивается, что часть государств-членов уже начала разрабатывать механизмы перехода к новым статусам, однако многие страны еще не ввели четких процедур или инструкций относительно пребывания украинцев после завершения действия временной защиты.

Что известно об ограничениях для украинских беженцев?