На борту самолета Embraer EMB-120 в Танзании во время взлета находились 26 пассажиров, а также 4 члена экипажа. И во время взлета самолет неожиданно столкнулся с зеброй, пишет Daily Mail.

Что произошло во время взлета самолета?

Самолет должен был лететь в Занзибар – и во время взлета столкнулся с зеброй, которая в результате этого столкновения погибла. А уже в полете экипаж обнаружил, что из-за этой аварии было повреждено шасси. Пилоту в итоге пришлось изменить курс и направиться в международный аэропорт Килиманджаро, расположенный примерно в 434 километрах к востоку от национального парка Серенгети.

Интересно! Взлетно-посадочная полоса Серонера – это самая большая и в то же время самая загруженная полоса в парке Серенгети. Она расположена в центральной части парка, который считается одним из семи природных чудес Африки.



Национальный парк Серенгети в Танзании / Фото Pexels

Самолет совершил аварийную посадку примерно в полдень в воскресенье. На кадрах с места происшествия видно, что из левого крыла самолета валит дым, а нижняя часть фюзеляжа трется о покрытие взлетно-посадочной полосы. К самолету авиакомпании Sindbad Air прибыли экстренные службы, а сам аэропорт временно закрыли.

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К счастью, все 26 туристов и четверо членов экипажа благополучно покинули самолет, а сообщений о пострадавших не поступало.

Ежегодно парк Серенгети посещают около 500 тысяч туристов – Национальный парк расположен на севере Танзании и простирается до юго-западной части Кении. Подобные аварии с участием самолетов и животных происходили и раньше.

Например, в феврале 2025 года самолет TUI, следовавший в Кабо-Верде, совершил аварийную посадку после столкновения с двумя лебедями. Самолет тогда находился на высоте примерно 305 метров и летел со скоростью почти 300 километров в час. Повреждения получили как лобовое стекло, так и электронные системы.

Из-за этих повреждений пилоту после посадки потребовалась помощь, ведь через стекло они не могли ясно видеть. А ремонт самолета тогда обошелся примерно в 1 миллион фунтов стерлингов.