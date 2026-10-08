На борту літака Embraer EMB-120 у Танзанії під час зльоту перебували 26 пасажирів, а також 4 члени екіпажу. І під час зльоту повітряне судно несподівано зіштовхнулося з зеброю, пише Daily Mail.

Що трапилося під час зльоту літака?

Літак мав летіти до Занзібару – і під час зльоту наштовхнувся на зебру, що внаслідок цього зіткнення загинула. А вже в польоті екіпаж виявив, що через цю аварію пошкодилося шасі. Пілоту зрештою довелося змінити курс та попрямувати до міжнародного аеропорту Кіліманджаро, що розташований приблизно за 434 кілометри на схід від національного парку Серенгеті.

Цікаво! Злітно-посадкова смуга Серонера – це найбільша, і водночас найбільш завантажена смуга в парку Серенгеті. Розташована вона у центральній частині парку, що вважається одним з семи природних див Африки.



Національний парк Серенгеті в Танзанії / Фото Pexels

Літак аварійно приземлився приблизно опівдні в неділі. На кадрах з місця події видно, що з лівого крила літака валить дим, а нижня частина фюзеляжу треться об покриття злітно-посадкової смуги. До літака авіакомпанії Sindbad Air прибули екстрені служби, а сам аеропорт тимчасово закрили.

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На щастя, усі 26 туристів та четверо членів екіпажу вдало залишили літак, а повідомлень про постраждалих не надходило.

Щороку парк Серенгеті відвідують приблизно 500 тисяч туристів – а Націонаольний парк розташований на півночі Танзанії й простягається до південно-західної частини Кенії. Схожі аварії за участі літаків та тварин траплялися і раніше.

Наприклад, у лютому 2025 року літак TUI, що прямував до Кабо-Верде, здійснив аварійну посадку після зіткнення з двома лебедями. Літак тоді перебував на висоті приблизно 305 метрів та летів на швидкості майже 300 кілометрів на годину. Пошкодилося і лобове скло, і електронні системи.

Через ці пошкодження пілотом після посадки знадобився супровід, адже через скло вони не могли ясно бачити. А ремонт літака тоді обійшовся приблизно у 1 мільйон фунтів стерлінгів.