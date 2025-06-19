Такси в Варшаве: как украинцу вызвать себе авто
- Украинцы в Варшаве могут вызвать такси через телефонные звонки в надежные службы, онлайн-платформы или мобильные приложения.
- По ценам на такси в Варшаве, то логично, что в столице они значительно выше, чем в других польских городах.
Варшава – популярное место назначения для украинцев, путешествующих по Польше или в другие страны. Передвигаясь по столице, многие посетители считают услуги такси удобным вариантом.
Да, это дороже, чем поездка общественным транспортом, но иногда другого варианта нет – когда надо добраться из или в аэропорт, загрузить нелегкий багаж, или когда просто на улице непогода. Поэтому стоит знать, как вызвать такси в Варшаве, пишет 24 Канал.
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Как заказать такси в Варшаве
В Польше жители и гости страны могут удобно вызвать такси различными способами, включая телефонные звонки в выбранные службы, онлайн-платформы и специализированные мобильные приложения.
Тем, кто решил заказать такси по телефону, стоит выбирать сервисы, которые хорошо зарекомендовали себя среди местных жителей. В Варшаве наиболее надежными службами такси, которым доверяют, являются:
- City Warsaw (+48 22 848 88 88 88);
- Express Taxi (+48 22 877 08 08 08);
- Prestige Taxi (+48 22 866 66 66 66);
- Super Taxi (+48 63 242 29 96);
- Мерк Такси (+48 22 677 77 77);
- Sawa Taxi +48 22 644 44 44 44.
Также в современную цифровую эпоху становится все более удобным заказ такси в мобильных приложениях, которые предлагают различные сервисы.
Пользователям просто нужно скачать соответствующее приложение на свой смартфон и пройти простой процесс регистрации. Многие службы поощряют новых клиентов, предлагая скидки на первые заказы. Вот некоторые из самых популярных вариантов:
- Uber;
- Bolt / Taxify;
- Free Now / MyTaxi;
- iTaxi;
- OptiTaxi.
Использование мобильного приложения для заказа такси – удобное решением для тех, кто не владеет польским языком на достаточном уровне. Просто вводите место посадки и назначения в приложении, и не нужно общаться с оператором.
Относительно цен на такси в Варшаве, то логично, что в столице они значительно выше, чем в других польских городах. Например, посадка обойдется в 8 злотых, цена за километр по городу днем – 3 злотых, а ночью, в выходные и праздничные дни – 6 злотых. Тогда как ожидание может стоить 40 злотых в час.
К слову, на днях популярный сервис Uber заявил, что запускает услуги вертолетов и лодок в Италии.