Спонсор в США для украинцев: как найти и для чего
Программа "United For Ukraine" (U4U) основана еще в 2022 году. Она успешно способствовала переезду значительного количества украинцев в Соединенные Штаты.
"U4U" является упрощенной инициативой, имеющей целью предложить гражданам Украины гуманитарный пароль (разрешение на въезд) в США. В то время как некоторые люди получают финансовую помощь и жилье от родственников или друзей, другие ищут спонсоров. Все, что надо знать об этом, сегодня рассказывает 24 Канал.
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Программа "U4U": кратко
"United for Ukraine" (U4U) – это гуманитарная инициатива правительства США, направлена на предоставление временного убежища украинцам, которые пострадали в результате российской агрессии. Программа позволяет легально находиться на территории США в течение 2 лет, работать, учиться и пользоваться медицинскими услугами.
Программа рассчитана на украинцев и их ближайших родственников, которые:
- находились в Украине до 11 февраля 2022 года,
- находились за пределами США во время подачи заявки на участие в программе,
- имеют действующий загранпаспорт.
Основное требование для участия в программе – наличие спонсора в США. Спонсор берет на себя обязательства обеспечить финансовую поддержку украинцу в течение всего периода пребывания в стране.
Как украинцу в США найти спонсора
Спонсор по программе "U4U" – это лицо, которое проживает на территории США и берет на себя обязательства обеспечить финансовую поддержку украинцу на протяжении всего периода его пребывания в стране.
Если вы решили стать участником программы, нужно выполнить несколько шагов:
- Выберите ресурс поиска спонсора
Найти кандидата на спонсорство можно на специальных платформах, где собрана база желающих оказать помощь украинским семьям.
Вот несколько полезных ресурсов:
- Welcome Connect.
- UA Sponsors.
- USA Sponsor | Uniting for Ukraine | Ukrainian Refugees.
- RPCV Alliance for Ukraine.
- USA/Canada/Americas: Host, Sponsor, Help Ukraine/США/Канада.
- USA Sponsor Uniting for Ukraine.
- Help Ukrainian Refugees.
Также можно обратиться в религиозные учреждения, ведь церкви продолжают активно поддерживать украинцев. Поэтому можно выбрать определенный штат и найти контакты местных религиозных учреждений, рассказать им свою историю и попросить о помощи со спонсорством.
- Напишите пост будущему спонсору
В поисках спонсорской поддержки рекомендуется эффективно представить свое "резюме" в разделе "Ищу спонсора", независимо от того, используете ли вы официальные каналы, или взаимодействуете с сообществами в Facebook. Стоит кратко изложить причины поиска спонсорской помощи, предоставить обзор своего финансового положения и подробно описать планы.
Наличие семейной фотографии сделает публикацию более заметной и повысит доверие к вам среди участников сообщества. Большинство групп имеют конкретные требования к текстам объявлений.
Следует тщательно проверить всю информацию, прежде чем отправлять ее модератору. После этого сообщение будет опубликовано на странице группы. Ежедневно следите за своим сообщением, в том числе просматривайте комментарии и отвечайте на них.
- Свяжитесь по видеосвязи и убедитесь, что спонсор подходит
После получения ответа очень важно убедиться, что собеседник на другом конце экрана – реальный. Можете организовать видеочат.
Кроме того, стоит тщательно изучить потенциального спонсора, поскольку это может значительно снизить риск стать жертвой мошенничества, а также морального, эмоционального и сексуального насилия в чужой стране.
Также беженцам стоит уточнить объем помощи, которую спонсоры готовы предоставлять после переезда – поддержку в поиске жилья, работы и медицинского страхования, устройству детей в школы или детсады.
Если условия помощи соответствуют ожиданиям – переходите к этапу процесса переселения.