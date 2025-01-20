Спонсор в США для украинцев: как найти и для чего

Программа "United For Ukraine" (U4U) основана еще в 2022 году. Она успешно способствовала переезду значительного количества украинцев в Соединенные Штаты.

"U4U" является упрощенной инициативой, имеющей целью предложить гражданам Украины гуманитарный пароль (разрешение на въезд) в США. В то время как некоторые люди получают финансовую помощь и жилье от родственников или друзей, другие ищут спонсоров. Все, что надо знать об этом, сегодня рассказывает 24 Канал.

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Программа "U4U": кратко

"United for Ukraine" (U4U) – это гуманитарная инициатива правительства США, направлена на предоставление временного убежища украинцам, которые пострадали в результате российской агрессии. Программа позволяет легально находиться на территории США в течение 2 лет, работать, учиться и пользоваться медицинскими услугами.

Программа рассчитана на украинцев и их ближайших родственников, которые:

находились в Украине до 11 февраля 2022 года,

находились за пределами США во время подачи заявки на участие в программе,

имеют действующий загранпаспорт.

Основное требование для участия в программе – наличие спонсора в США. Спонсор берет на себя обязательства обеспечить финансовую поддержку украинцу в течение всего периода пребывания в стране.

Как украинцу в США найти спонсора

Спонсор по программе "U4U" – это лицо, которое проживает на территории США и берет на себя обязательства обеспечить финансовую поддержку украинцу на протяжении всего периода его пребывания в стране.

Если вы решили стать участником программы, нужно выполнить несколько шагов:

Выберите ресурс поиска спонсора

Найти кандидата на спонсорство можно на специальных платформах, где собрана база желающих оказать помощь украинским семьям.

Вот несколько полезных ресурсов:

Также можно обратиться в религиозные учреждения, ведь церкви продолжают активно поддерживать украинцев. Поэтому можно выбрать определенный штат и найти контакты местных религиозных учреждений, рассказать им свою историю и попросить о помощи со спонсорством.

Напишите пост будущему спонсору

В поисках спонсорской поддержки рекомендуется эффективно представить свое "резюме" в разделе "Ищу спонсора", независимо от того, используете ли вы официальные каналы, или взаимодействуете с сообществами в Facebook. Стоит кратко изложить причины поиска спонсорской помощи, предоставить обзор своего финансового положения и подробно описать планы.

Наличие семейной фотографии сделает публикацию более заметной и повысит доверие к вам среди участников сообщества. Большинство групп имеют конкретные требования к текстам объявлений.

Следует тщательно проверить всю информацию, прежде чем отправлять ее модератору. После этого сообщение будет опубликовано на странице группы. Ежедневно следите за своим сообщением, в том числе просматривайте комментарии и отвечайте на них.

Свяжитесь по видеосвязи и убедитесь, что спонсор подходит

После получения ответа очень важно убедиться, что собеседник на другом конце экрана – реальный. Можете организовать видеочат.

Кроме того, стоит тщательно изучить потенциального спонсора, поскольку это может значительно снизить риск стать жертвой мошенничества, а также морального, эмоционального и сексуального насилия в чужой стране.

Также беженцам стоит уточнить объем помощи, которую спонсоры готовы предоставлять после переезда – поддержку в поиске жилья, работы и медицинского страхования, устройству детей в школы или детсады.

Если условия помощи соответствуют ожиданиям – переходите к этапу процесса переселения.