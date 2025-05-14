Польские перевозчики прекратили блокаду границы, пункт "Ягодин – Дорогуск" работает

Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей разблокировали. 12 мая там собрались протестующие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу и ГПСУ.

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Забастовку остановили в 23:00 13 мая, как сообщили польские таможенники. Разблокированный пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" сейчас работает в штатном режиме в обоих направлениях.

Польские участники акции, которые препятствовали движению грузовых транспортных средств, завершили блокирование пункта пропуска "Дорогуск". Информацию сообщили представители Пограничной стражи Республики Польша. Свои действия протестующие прекратили в 22:30 по киевскому времени. В настоящее время оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" восстановлено в обычном режиме,

– добавили в ГПСУ.

Причиной протеста польских перевозчиков было отсутствие действий со стороны польского правительства по балансу на транспортном рынке. Они обещали пропускать машины с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд. Автобусы и грузовики с гуманитарной помощью должны были следовать беспрепятственно.

"Разочарованы отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", – объяснили перевозчики в начале мая.

13 мая польский Апелляционный суд оставил в силе запрет на протест перевозчиков на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск".