"Такое видела впервые": украинка рассказала, что ее заставили показать на границе с Польшей

Польские пограничники в аэропорту Кракова, по словам украинки, потребовали, чтобы она показала галерею с фотографиями на телефоне. Это требование очень смутило женщину, ведь среди снимков были и довольно личные фотографии. Об этой истории женщина рассказала в инстаграме.

Adv

популярные видео

Что смутило украинку на паспортном контроле в Польше?

Украинка Дарья рассказала, что после прилета в Краков на паспортном контроле ей пришлось провести около 20 минут.

Пришлось мне показывать галерею, то есть доказательства, пруфы, что мы были на Тенерифе. Что это за фишка? И он пролистал мою галерею – туда-сюда– рассказала блогерша.

Больше всего женщину смутило то, что пограничник получил доступ к ее личным фотографиям, которые она не планировала показывать посторонним людям. Женщина выразила надежду, что мужчина, который проверял ее фото, не увидел там ничего, что не предназначалось для посторонних глаз.

Реклама

Украинка рассказала о проверке в Польше: смотрите видео

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Украинка рассказала, что с такой ситуацией ей пришлось столкнуться впервые, и непривычная для нее процедура шокировала ее.

Я такое видела впервые. Когда это вообще было, чтобы влезли в телефон, показывали галерею? Я вообще в шоке, понимаете? Вот такие фокусы эти поляки вытворяют, чтобы в телефон залезть– добавила женщина.

Могут ли пограничники проверять телефон?

В комментариях эта история вызвала оживленное обсуждение. В частности, одна из комментаторов, представительница туристического агентства, отметила, что право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных гарантируют статьи 7 и 8 Хартии основных прав Европейского Союза.

А обычная проверка документов или багажа не дает автоматического права просматривать личные фотографии и переписку. Между тем другие комментаторы отметили, что при наличии определенных оснований пограничники все же имеют право просматривать данные на телефоне.

Поэтому однозначно определить, были ли действия пограничника незаконными, невозможно без выяснения всех обстоятельств проверки.