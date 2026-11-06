"Таке бачила вперше": українка розкрила, що її змусили показати на кордоні Польщі

Польські прикордонники в аеропорту Кракова, за словами українки, вимагали в неї показати галерею з фотографіями на телефоні. Ця вимога дуже збентежила жінку, адже серед світлин були й досить приватні знімки. Про історію жінка розповіла в Instagram.

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Що збентежило українку на паспортному контролі в Польщі?

Українка Дарія розповіла, що після прильоту до Кракова на паспортному контролі їй довелося провести приблизно 20 хвилин.

Прийшлося мені показувати галерею, тобто докази, пруфи, що ми були на Тенерифе. Що це таке за фішка? І він мою галерею — і туди-сюди– розповіла блогерка.

Найбільше жінку збентежило те, що прикордонник отримав доступ до її особистих фото, які вона не планувала показувати стороннім людям. Жінка висловила надію, що чоловік, який перевіряв її фото, не побачив там нічого, що не призначалося для чужих очей.

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Українка розповіла, що з такою ситуацією їй довелося зіткнутися вперше, і незвична для неї процедура її шокувала.

Я таке бачила перший раз. Коли це таке було, що влізли в телефон, показувати галерею? Я взагалі в шоці, розумієте? Оце таке ці поляки проворачують, аби в телефон залізти– додала жінка.

Чи можуть прикордонники перевіряти телефон?

У коментарях історія викликала жваве обговорення. Зокрема, одна з коментаторок, представниця туристичної агенції, зауважила, що право на приватність та захист персональних даних гарантують статті 7 та 8 Хартії основних прав Європейського Союзу.

А звичайна перевірка документів чи багажу не дає автоматичного права переглядати особисті фотографії та листування. Тим часом інші коментатори зауважили, що за наявності деяких підстав прикордонники все ж мають право переглядати дані на телефоні.

Тож однозначно визначити, чи були дії прикордонника незаконними, не можна без з'ясування усіх обставин перевірки.