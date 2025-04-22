Не день и не два: на "Шегинях" ограничат пропуск авто

На пункте пропуска "Шегини" временно ограничат выезд из Украины для легковых автомобилей. Государственная пограничная служба Украины опубликовала обновленную информацию.

Как известно, работы продлятся до 10 мая. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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На пункте пропуска "Шегини" ограничат движение авто

С 10:00 вторника, 22 апреля, в автомобильном пункте пропуска "Шегини" временно ограничат выезд из Украины для легковых автомобилей. На этом ККП начались ремонтно-реконструкционные работы.

Из-за этого будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств. В частности одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей.

В ГПСУ призвали граждан на этот период заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей загруженностью. Как варианты предлагают Рава-Русскую, Грушев, Угринов, Смильницу или Нижанковичи.

К слову, Украина открыла новый пункт пропуска с Венгрией.