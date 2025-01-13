Когда польские магазины будут работать в воскресенье: назвали точные даты
В Польше магазины в основном не работают в воскресенье. Есть лишь несколько дней в году, когда разрешена воскресная торговля.
Однако в 2025 году в Польше будет больше торговых воскресений, чем в 2024 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на yavp.pl.
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Если в прошлом году в Польше было только 7 рабочих воскресений, то в этом году их будет 8. Дело в том, что теперь в декабре будет 3 рабочих воскресенья, а не 2, как обычно.
Причиной стало то, что в 2025 году добавили еще один государственный выходной – 24 декабря, на Сочельник.
Торговые воскресенья в Польше в 2025 году
- 26 января;
- 13 апреля;
- 27 апреля;
- 29 июня;
- 31 августа;
- 7 декабря;
- 14 декабря;
- 21 декабря;
Без торговых воскресений в 2025 году останутся февраль, март, май, июль, сентябрь, октябрь и ноябрь.
В то же время будет возможность закупиться перед Пасхой, 1 сентября и Рождеством.
В Польше будет возможность закупиться перед большими праздниками / Unsplash
Какие магазины работают в Польше в воскресенье
Кроме этого, работать в воскресенье могут те магазины, где за прилавком будет стоять лично владелец или франчайзи.