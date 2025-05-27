Сколько стоит жизнь в Польше: украинка посчитала и ужаснулась

Украинка Алина, которая проживает в Польше, призналась, сколько ее семья тратит в месяц. После подсчетов девушка сама удивилась.

В то же время следует заметить, что у Алины и ее мужа есть пес и ребенок. Поэтому естественно, что их расходы выше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @alina_aharkova.

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Сколько стоит месяц проживания в Польше

Алина посчитала расходы по основным категориям и удивилась:

Аренда жилья и коммунальные услуги – 33 000 тысячи гривен в месяц;

На продукты, средства гигиены, памперсы и корм для собаки идет примерно 40 000 гривен;

На садик-ясли – 22 000 гривен;

Еда в садике – 2 000 гривен;

Походы в кафе 2 – 3 раза в неделю – 2 000 гривен;

Детские развлечения и игрушки – 3 тысячи гривен.

То есть расходы на базовые потребности составляют минимум 100 000 гривен ежемесячно. Девушка заметила, что это без одежды, путешествий или непредсказуемых покупок в форс-мажорных ситуациях.

И вроде ничего лишнего, а цифра – как из хорошего сериала о финансовой драме,

– сказала Алина.

Следует отметить, что по подсчетам экспертов примерно столько и нужно зарабатывать в Польше семье с одним ребенком, чтобы иметь возможность комфортно жить.

Расходы в Польше в месяц: смотрите видео

Украинка также поделилась, что сейчас экономит около 7 000 гривен в месяц, потому что перестала красить волосы, наращивать ресницы и делать маникюр и педикюр в салоне.