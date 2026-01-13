Сколько денег нужно для жизни в Барселоне: украинка раскрыла неожиданную сумму

Барселона – это один из самых популярных городов Испании – и не только для путешествий, но и для переезда. Но и цены там соответствующие.

Украинка, живущая в Барселоне, поделилась, сколько денег тратит ежемесячно на жизнь в этом известном городе, пишет 24 Канал со ссылкой на vikitamtwins.

Интересно В Испании планируют новые ограничения для туристов: они затронут самый популярный курорт

Сколько денег нужно на жизнь в Барселоне?

Украинка Виктория живет в Барселоне уже три года. И несмотря на то, что многие жалуются на то, что город слишком туристический и дорогой, ей жизнь там нравится. Поэтому она поделилась, сколько денег ей приходится тратить на жизнь там.

Первый пункт – это еда, и на нее у Виктории действительно уходит немало денег. В 90% случаев она ест в заведениях, а дома бывает редко, поэтому практически не готовит. На еду ежедневно девушка тратит 20 – 40 евро в день, а за месяц это получается от 600 до 1200 евро.

А вот транспорт – это самая дешевая статья расходов для девушки. Она имеет карточку для безлимитного проезда общественным транспортом, что за квартал стоит 45 евро. А затем, в месяц на него она тратит всего 15 евро.

Украинка раскрыла расходы в Барселоне: смотрите видео

Впрочем, украинка призналась, что иногда также ездит на такси, и на него тратит дополнительно 50 – 100 евро в месяц.

В Испании девушка уже имеет своего мастера по волосам и посещает салон каждые три месяца, и тратит на это 270 евро. Дополнительно на маникюр ежемесячно у нее идет 40 – 50 евро.

На шопинг украинка, по ее словам, тратит немного – 100 – 200 евро в месяц. Поэтому, целом ежемесячно без аренды квартиры девушка тратит от 900 до 1700 евро.

Что еще рассказывают украинцы в Испании?