Недавние статистические данные показали, что в Польше разрыв в доходах между бедными и богатыми людьми относительно невелик и меньше, чем в большинстве стран ЕС, пишет InPoland. Этот показатель измеряется с помощью коэффициента Джини.

Adv

популярные видео

Какова разница в доходах между богатыми и бедными в Польше?

Коэффициент Джини – это статистический показатель неравенства распределения доходов, богатства и потребления среди определенной группы или населения страны. 0 – это абсолютное равенство, а 1 – абсолютное неравенство, и выражается он в процентах.

Коэффициент Джини в Польше составил 24,9. В период 2010–2024 годов в Европейском Союзе средний показатель составлял 30,3, а в прошлом году снизился до 29,2 – а это означает, что текущий уровень неравенства ниже, чем в предыдущие годы. И несмотря на то, что это изменение невелико, оно является частью долгосрочной тенденции.

Реклама

Впрочем, не все страны получают одинаковую выгоду от этих изменений – а различия между государствами остаются значительными.

Польша оказалась в числе шести европейских стран, где индекс не превышал 25. Более низкие значения были зафиксированы также в следующих странах:

Словакия – 23,0;

Бельгия – 23,4;

Норвегия – 23,7;

Чехия – 24,0;

Словения – 24,6%.

Польша выгодно отличается как от некоторых стран, считающихся богатыми и известных разветвленными системами социального обеспечения. В Дании, например, индекс составил 28,2, а в Швеции – 28,6. У Финляндии индекс равен 27,1.

Более высокий уровень неравенства, чем в Польше, был зафиксирован также и в крупнейших экономиках ЕС – в Германии (30,1), Франции (30,4), Испании (30,8) и Италии (31,0). Таким образом, данные показывают, что высокий уровень экономического развития далеко не всегда означает более равномерное распределение доходов.

На другом конце рейтинга оказалась Болгария – там коэффициент Джини составил 37,7 – а это самый высокий показатель среди стран-членов ЕС. Высокий уровень неравенства зафиксирован также в Латвии и Литве – 35,6 и 35,5 соответственно.