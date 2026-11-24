Нещодавня статистика показала, що у Польщі розрив у доходах між бідними та багатими людьми є відносно невисоким та менший, ніж у більшості країн ЄС, пише InPoland. Вимірюється це завдяки коефіцієнту Джині.

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Яка різниця у доходах між багатими й бідними у Польщі?

Коефіцієнт Джині – це статистичний показник нерівності розподілу доходів, багатства та споживання серед певної групи чи населення країни. 0 – це абсолютна рівність, а 1 – це абсолютна нерівність, і виражається він у відсотках.

Коефіцієнт Джині у Польщі становив 24,9. В період 2010 – 2024 років у Європейському Союзі середній показник становив 30,3, а торік опустився до 29,2 – а це означає, що поточний рівень нерівності нижчий, ніж у попередні роки. І попри те, що ця зміна невелика, вона є частиною довгострокової тенденції.

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Втім, не всі країни отримують однакову вигоду від цих змін – а відмінності між державами залишаються значними.

Польща опинилася серед шести європейських країн, де індекс не перевищував 25. Нижчі значення зафіксували також у цих країнах:

Словаччина – 23,0;

Бельгія – 23,4;

Норвегія – 23,7;

Чехія – 24,0;

Словенія – 24,6%.

Польща вигідно відрізняється і від деяких країн що вважаються багатими та відомі розгалуженими системами соціального забезпечення. У Данії, наприклад, індекс становив 28,2, а у Швеції – 28,6. Фінляндія має індекс 27,1.

Вищу нерівність, ніж у Польщі, зафіксували також і в найбільших економіках ЄС – у Німеччині (30,1), Франції (30,4), Іспанії (30,8) та Італії (31,0). Відтак дані показують, що високий рівень економічного розвитку далеко не завжди означає більш рівномірний розподіл доходів.

На іншому кінці рейтингу опинилася Болгарія – там коефіцієнт Джині становив 37,7 – а це найвищий показник серед країн-членів ЄС. Високу нерівність зафіксували також у Латвії та Литві – 35,6 та 35,5 відповідно.