Великая китайская стена – один из самых выдающихся архитектурных памятников мира, но сейчас она постепенно разрушается, пишет Lonely Planet. И несмотря на то, что она имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, большая часть оборонительного сооружения остается заброшенной.

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О чем предупреждают туристов на Великой китайской стене?

Великая китайская стена – это не одно цельное сооружение. Напротив, это сложная система оборонительных укреплений, возводившихся в разные исторические периоды. И большая часть укреплений, видимых до сих пор, была построена во времена династии Мин (1368–1644 годы).

А вот после упадка имперской системы обороны стена постепенно начала терять свое военное значение. Укрепления остались без должного ухода, а камни и кирпичи местные жители довольно часто использовали в качестве строительных материалов.

Сейчас Великая китайская стена – это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и она находится в состоянии живописного, но все же неустойчивого разрушения. Это угасшая реликвия – и лишь крошечная часть ее общей протяженности отреставрирована и открыта для туристов.

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Первые серьезные работы по восстановлению стены начались в середине 1950-х годов на участке Бадалин. Позже, в 1987 году, реставрацию продолжили, и в целом удалось восстановить 8 километров стены и более 20 сторожевых башен. А вот большинство других участков и сейчас страдают от туристической нагрузки и естественной эрозии.

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За сохранность Великой китайской стены отвечает Государственное управление культурного наследия Китая. Для ремонта укреплений специалисты используют традиционные строительные материалы, но также и современные технологии дистанционного зондирования, чтобы отслеживать состояние сооружения.

А вот туристам, желающим увидеть эту достопримечательность, лучше всего обратить внимание на участки Цзиньшаньлин и Мутяньюй. Последний менее переполнен по сравнению с популярным Бадалином, а первый лучше подходит для пеших маршрутов. Кроме того, оттуда можно увидеть и неотреставрированные части стены.

Однако посещение заброшенных участков, в том числе Цзянькоу, может быть опасным из-за нестабильного состояния конструкции. Кстати, лучшее время для посещения стены – осень и весна, а туристам рекомендуют заранее позаботиться об обуви, воде и одежде в соответствии с погодой.