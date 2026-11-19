Велика китайська стіна – це одна з найвизначніших архітектурних пам'яток світу, але зараз вона перебуває у стані поступового руйнування, пише Lonely Planet. І попри те, що вона має статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, досить велика частина оборонної споруди лишається занедбаною.

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Про що попереджають туристів на Великій китайській стіні?

Велика китайська стіна – це не одна суцільна споруда. Натомість це складна система оборонних укріплень, що зводили в різні історичні періоди. І найбільша частина укріплень, що видимі й досі, була збудована у часи династії Мін (1368 – 1644 роки).

А ось після занепаду імперської системи оборони стіна поступово почала втрачати своє військове значення. Укріплення лишилися без належного догляду, а каміння і цеглу місцеві мешканці досить часто використовували як будівельні матеріали.

Зараз Велика китайська стіна – це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і вона перебуває у стані мальовничого, та все ж нестабільного руйнування. Це згасла реліквія – і тільки крихітна частина її загальної протяжності відреставрована та відкрита для туристів.

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Перші серйозні роботи з відновлення стіни почалися в середині 1950-х років на ділянці Бадалін. Вже пізніше, 1987 року, реставрацію продовжили, і загалом вдалося відновити 8 кілометрів стіни та понад 20 сторожових веж. А ось більшість інших ділянок і зараз потерпають від туристичного навантаження та природної ерозії.

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За збереження Великої китайської стіни відповідає Державне управління культурної спадщини Китаю. Для ремонту укріплень фахівці використовують традиційні будівельні матеріали, а також сучасні технології дистанційного зондування, аби відстежити стан споруди.

А ось туристам, що хочуть побачити пам'ятку, найкраще буде звернути увагу на ділянки Цзіньшаньлін та Мутяньюй. Остання є менш людною порівняно з популярним Бадаліном, а ось перша краще підходить для піших маршрутів. Окрім того, з неї можна побачити й невідреставровані частини стіни.

Але відвідування занедбаних ділянок, зокрема й Цзянькоу, може бути небезпечним через нестабільний стан конструкції. До слова, найкращим часом для відвідування стіни є осінь та весна – а туристам радять заздалегідь подбати про взуття, воду та одяг відповідно до погоди.