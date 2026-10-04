Маршрут между двумя очень популярными городами Европы – Барселоной и Амстердамом – недавно был признан худшим в Европе для путешественников. Анализ AirAdvisor учитывал такие факторы, как задержки, отмены, погодные условия и продолжительность полета, пишет Euronews.

Почему рейс между Барселоной и Амстердамом называют самым напряженным?

Маршрут Амстердам – Барселона получил 75,1 балла из 100 – а это самый высокий рейтинг среди 26 проанализированных маршрутов. С сентября 2022 года по август 2023 года 7,02% всех рейсов задержались более чем на час, 0,83% – более чем на три часа, а еще 2,93% были вообще отменены. Кроме того, на ситуацию влияют неблагоприятные погодные условия в аэропорту Нидерландов.

Вторым по уровню стресса маршрутом, согласно исследованию, признали Лондон Хитроу – Амстердам. Это направление имеет самый высокий в Европе уровень отмены рейсов – 3,93%. Маршрут, соединяющий два из самых загруженных аэропортов мира, получил 63,8 балла в общем зачете.

Но в рейтинге также фигурируют и еще несколько маршрутов из Испании – Барселона-Эль-Прат и Рим-Фьюмичино занимают седьмое место, набрав в общей сложности 45,2 балла из ста. Между тем маршрут между Барселоной и Пальмой-де-Майоркой признан тринадцатым по уровню стресса в Европе.

Важно учитывать, что этот индекс учитывает отмены, задержки, погодные условия и продолжительность путешествия, но совершенно не оценивает безопасность рейсов.

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Вот как выглядит общий рейтинг стрессовых направлений в Европе: