Сполучення між двома дуже популярними містами Європи – Барселоною та Амстердамом – нещодавно назвали найгіршим у Європі для мандрівників. Аналіз AirAdvisor включав такі фактори, як затримки, скасування, погодні умови та тривалість польоту, пише Euronews.

Чому політ між Барселоною та Амстердамом називають найбільш напруженим?

Сполучення Амстердам – Барселона отримало 75,1 бала зі 100 – а це найвищий рейтинг серед 26 проаналізованих маршрутів. З вересня 2025 року по серпень 2026 7,02% усіх рейсів затрималися на понад годину, 0,83% – на понад три години, а ще 2,93% були взагалі скасовані. Окрім того, несприятливі погодні умови в аеропорту Нідерландів також впливають на ситуацію.

Другим за рівнем стресу маршрутом, згідно з дослідженням, визнали Лондон Хітроу – Амстердам. Цей напрямок має найвищий у Європі рівень скасування рейсів – 3,93%. Маршрут, що поєднує два з найбільш завантажених аеропортів світу, отримав 63,8 бала у загальному заліку.

Але у рейтингу також фігурують й ще кілька сполучень з Іспанії – Барселона Ель-Прат та Рим Ф'юмічіно посідають сьому місце, отримавши загалом 45,2 бала зі ста. Тим часом сполучення між Барселоною та Пальмою-де-Майоркою визнали тринадцятим за рівнем стресу у Європі.

Важливо враховувати, що цей індекс враховує скасування, затримки, погодні умови та тривалість подорожі, але зовсім не оцінює безпеку рейсів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ось як виглядає загальний рейтинг стресових напрямків у Європі: