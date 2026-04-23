На популярном пункте пропуска предупреждают о задержках: где именно ожидают очереди

Уже завтра, 24 апреля, один популярный пункт пропуска будет работать только с использованием одной полосы. Водителей просят учесть это при планировании путешествия, ведь возможны задержки на границе.

Украинским водителям, планирующих ехать в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская", следует подготовиться к тому, что там будут продолжаться ремонтные работы, пишет ГПСУ.

Что нужно знать водителям?

С 09:00 24 апреля в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска начнутся ремонтные работы с украинской стороны. Ориентировочно они должны завершиться 1 июня 2026 года. Ремонт будет проходить поэтапно на полосах движения и на въезд, и на выезд из Украины – и поэтому движение транспорта организуют в двустороннем режиме с использованием одной полосы.

Поэтому предупреждают о том, что во время проведения ремонтных работ возможны небольшие изменения в "ритмичности пропускных операций".

Просим учесть информацию при планировании маршрута и выбирать оптимальное время для пересечения границы,

– написали в ГПСУ.

Какими еще пунктами пропуска можно воспользоваться?

Пересечь границу Украины можно еще в нескольких пунктах пропуска.

Ягодин – подходит для грузовых транспортных средств с весом более 7,5 тонн, а также автобусов. Сейчас легковые машины и пешеходы не пропускаются.

– пропускают легковые и грузовые транспортные средства, а также пешеходов, что хотят попасть в Украину.

Смильница – для легковых, грузовых машин и пешеходов в Украину, пишет Государственная таможенная служба.

